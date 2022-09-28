بولندا.. تمنح حسومات بنسبة 10% على الكهرباء لمن يقلل من استهلاكها

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، في اجتماع لمجلس التنمية الوطنية بأن الحكومة ستمنح حسومات على فواتير الكهرباء لمن يقلل من استهلاكها بنسبة 10%.

وكانت الحكومة البولندية في وقت سابق قد ألزمت الدوائر الحكومية وإدارات الحكم الذاتي بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10%.

وتقترح الحكومة منح من يخفض استهلاك الكهرباء 10% حسما من قيمة الفاتورة بنسبة 10%.

وعلقت شركة "غازبروم" الروسية في الـ27 من أبريل الماضي صادرات الغاز لشركة "PGNiG" البولندية بسبب عدم سدادها لمستحقاتها بالروبل الروسي، ما تسبب بارتفاع حاد في أسعار المحروقات والكهرباء.

المصدر: نوفوستي

إقرأ المزيد