زعيم المعارضة الألمانية يعتذر عن تصريحه حول اللاجئين الأوكرانيين

عبر زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا، فريدريخ ميرتس، عن أسفه، معتذرا عن اتهام اللاجئين الأوكرانيين بـ "السياحة الاجتماعية" إلى ألمانيا.

وكتب ميرتس في صفحته على "تويتر": "آسف لاستخدام عبارة "السياحة الاجتماعية". كان هذا وصفا غير صحيح للمشكلة التي لوحظت في الحالات الفردية.

وأوضح أن ملاحظته كانت تخص "فقط عدم تسجيل اللاجئين"، مضيفا أنه لا يريد أن ينتقد اللاجئين الأوكرانيين.

وتابع: "إذا تم اعتبار اختياري للكلمات إهانة، فأنا أعتذر رسميا".

واستخدم ميرتس سابقا في حديث لصحيفة "Bild" عبارة "السياحة الاجتماعية"، معلنا أن اللاجئين يصلون إلى ألمانيا ثم يعودون إلى أوكرانيا وفيما بعد إلى ألمانيا من جديد، وإلى أوكرانيا". وواجه تصريح ميرتس انتقادات شديدة خاصة من جانب وزيرة الداخلية الأوكرانية، نانسي فيزر، التي كتبت على "تويتر" أن عبارة "السياحة الاجتماعية" التي أصبحت "كلمة مناهضة لعام 2013"، لا تستحق الاستخدام من قبل الديمقراطيين في عام 2022.

المصدر: نوفوستي