مدير الصحة العالمية: أتلقى الكثير من رسائل التهديد

كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه يتلقى رسائل كثيرة تتضمن تهديدات لحياته.

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وقال تيدروس في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" نشر الاثنين: "هناك العديد من الرسائل تهدد حياتي، تهديدات تصل بشكل مباشر عبر الرسائل النصية القصيرة. ليس لدي أدنى فكرة حول كيفية حصولهم على رقمي".

وذكر أنه اضطر إلى تثبيت جهاز إنذار في منزله، مضيفا أنه يواجه دعوات متزايدة من موظفي مكتبه لاستخدام فريق حراسة بشكل دائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيدروس، عالم المناعة من إثيوبيا، البالغ 57 عاما من العمر، تعرض بصفته قائد منظمة الصحة العالمية طوال فترة الوباء، لانتقادات من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والصين.

واستولت السلطات الإثيوبية عام 2020، على منزل كان استأجره في العاصمة أديس أبابا، بعد تصريحات انتقد فيها طريقة تعامل الحكومة مع أزمة إقليم تيغراي، مسقط رأسه.

المصدر: "واشنطن بوست"