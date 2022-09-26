سيئول: استئناف تشغيل قطارات الشحن بين كوريا الشمالية والصين

قالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، المكلفة بمعالجة قضايا الكوريتين، إنه يبدو أن كوريا الشمالية والصين قامتا باستئناف رحلات قطارات الشحن بينهما اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة جو جونغ-هون في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية والصين لم تقدما أي تأكيد رسمي بعد، بناء على عدة ظروف، يبدو أن رحلات قطارات الشحن العابرة للحدود بين البلدين قد استؤنفت اليوم.

وأضاف أن الوزارة سترى ما إذا كانت رحلات قطارات الشحن ستستمر في المستقبل وما هي البضائع التي سيتم نقلها.

وجاء استئناف تشغيل رحلات قطارات الشحن بين كوريا الشمالية والصين بعد 150 يوما من تعليق تشغيلها.

وكانت وكالة "يونهاب" كشفت أنه تم رصد قطار الشحن وهو يغادر مدينة داندونغ الصينية في غضون الساعة 7:43 صباح اليوم وعبر جسر الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية متجها إلى مدينة شينويجو الكورية الشمالية.

المصدر: "يونهاب"