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سلطات لوغانسك منعت وقوع عمل إرهابي قبيل الاستفتاء

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سلطات لوغانسك منعت وقوع عمل إرهابي قبيل الاستفتاء
Sputnik
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قالت وزارة أمن الدولة بجمهورية لوغانسك الشعبية، إنها تمكنت من منع تنفيذ هجمة إرهابية خططت لتنفيذها المخابرات الأوكرانية عشية الاستفتاء حول انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "تمكنت وزارة أمن الدولة من منع تنفيذ هجمة إرهابية، خططت لتنفيذها أجهزة الأمن الأوكرانية، عشية الاستفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية ككيان فيدرالي".

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وأشارت الوزارة كذلك، إلى أن المخابرات الأوكرانية، خططت أيضا لتنفيذ عمليات اغتيال مسؤول رفيع المستوى في الجمهورية عن طريق التسميم.

بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا يوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وسيستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

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