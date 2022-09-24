ضحايا في قصف أوكراني على دونيتسك لعرقلة الاستفتاء

شهد اليوم الثاني من التصويت على استفتاء الانضمام إلى روسيا أقبالا كبيرا وتجاوزت النسبة خمسة وخمسين في المئة في جمهورية دونيتسك، ونحو ستة وأربعين بالمئة في جمهورية لوغانسك.

كما أعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة الإقبال على التصويت في إقليم خيرسون وصلت إلى اثنين وثلاثين في المئة، وستة وأربعين في إقليم زابوروجيا، من جهتها قالت سلطات زابوروجيا إن قوات كييف قصفت مدينة إنيرغودار حيث تقع المحطة النووية. في غضون ذلك أعلنت سلطات دونيتسك عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في قصف أوكراني استهدف الأحياء السكنية، في محاولة من كييف لعرقلة عملية الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.