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فيديوهات وصور ترصد شدة الزلزال الذي ضرب سواحل تايوان

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فيديوهات وصور ترصد شدة الزلزال الذي ضرب سواحل تايوان
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بثت قنوات تلفزيونية صينية اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب سواحل تايوان وشمال شرق اليابان، اليوم السبت، وبلغت قوته 7.2 درجة على سلم "ريختر".

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كذلك بثت قناة تلفزيونية تايوانية لحظة حدوث الزلزال من داخل استوديوهات البث.

ووثق مقطع فيديو بثته قناة صينية حالات الهلع في محطة قطارات بعد أن ارتجت المحطة ومعها قطار كان قد توقف لدخول المسافرين.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الياباينة أن زلزالا بلغت قوته 7.2 درجة على سلم "ريختر" ضرب سواحل تايوان وشمال شرقي اليابان.

واصدرت السلطات اليابانية تحذريا لسكان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي.

المصدر: RT

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