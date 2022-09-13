البنتاغون يؤكد استمرار الحوار مع كييف حول أنواع الأسلحة المطلوبة

أعلن السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، أن واشنطن تجري حوارا مستمرا مع كييف حول أنواع الأسلحة التي تتطلبها، اعتمادا على الوضع المتغير في ساحة المعركة.

وقال: "نحن في حوار دائم لتحديد احتياجات شركائنا الأوكرانيين للأنواع المختلفة من الأسلحة، على أساس الظروف في ساحة المعركة".

وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات على الجبهات في أوكرانيا، وستواصل العمل مع كييف والمجتمع الدولي من أجل "تقديم الدعم اللازم" للجيش الأوكراني.

المصدر: تاس