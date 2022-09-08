البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نقل مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف، تشمل ذخيرة إضافية لأنظمة "هيمارس" الصاروخية، ومجموعة جديدة من صواريخ "هارم" المضادة للرادارات.

ووفقا لبيان البنتاغون، ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بـ36 ألف قذيفة مدفعية من عيار 105 مم، و100 عربة مدرعة، وأكثر من 5 آلاف قذيفة مضادة للدبابات، و1.5 مليون رصاصة، وألف قذيفة عيار 155 مم بعيدة المدى، و4 مدافع هاوتزر، وقواذف وأسلحة خفيفة وعربات إسعاف وأنظمة رؤية ليلية بقيمة إجمالية قدرها 675 مليون دولار.

وبحسب تقرير البنتاغون، قدمت الولايات المتحدة حوالي 15.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ يناير 2021، بما فيها أكثر من 14.5 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

المصدر: تاس