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الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في 8 سبتمبر

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الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في 8 سبتمبر
AP
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين سيعلن من ألمانيا يوم الخميس عن الحزمة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ورد كول على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا. قائلا: "نعم، أعتقد أن الوزير أوستن سيعلن ذلك".

وأضاف: "الحديث هنا يدور بشكل خاص حول ذخيرة إضافية لمنظومات هيمارس الصاروخية".

المصدر: تاس

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