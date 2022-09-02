قتلى وجرحى في قصف أوكراني بصواريخ هيمارس الأمريكية لمناطق سكنية في خيرسون

أفادت السلطات المحلية بمقتل شحصين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف أوكراني لمنطقة سكنية في خيرسون.

وقال مصدر: " أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس وأصابت مبنى سكنيا في خيرسون، وعلى إثرها قتل شخصان".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق السكنية والبنى التحتية في خيرسون.

وتخضع مقاطعة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ منتصف مارس. وفي نهاية أبريل، تم تشكيل هيئة الطيران المدني في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تحاول أوكرانيا عرقلة عودة الحياة السلمية، بما في ذلك قصف المواقع المدنية في المناطق السكنية.

المصدر: نوفوستي