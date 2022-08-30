مسؤول: القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع في مدينة خيرسون

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع صباح اليوم الثلاثاء في منطقة تافريتشيسكي بمدينة خيرسون.

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وقال ستريمووسوف في حديثه لوكالة "تاس": "سجلنا نشاطا ما في منطقة تافريتشيسكي. لكن الآن الوضع هناك طبيعي وهو تحت إشرافنا. تم القضاء على الجميع (أعضاء مجموعة التخريب والاستطلاع)".

وأشار إلى أنه يتم القضاء على جميع أعضاء مجموعات التخريب والاستطلاع الذين دخلوا أراضي مدينة خيرسون المحررة ولم يستسلموا.

المصدر: تاس