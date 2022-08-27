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الدفاعات الروسية تسقط صواريخ أطلقتها قوات كييف على خيرسون

أخبار روسيا

الدفاعات الروسية تسقط صواريخ أطلقتها قوات كييف على خيرسون
Sputnik
الدفاعات الجوية الروسية
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أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا فلاديمير ليونيف، أن الدفاعات الروسية أسقطت عددا من الصواريخ أطلقتها قوات كييف على مدينة نوفايا كاخوفكا في المقاطعة.

وقال ليونيف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية ردا على سؤال حول الانفجارات التي سمعت في المدينة: "نعم، مرة أخرى شنوا هجوما صاروخيا، والدفاع الجوي دمر عددا كبيرا من الصواريخ".

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وأضاف أنه "لا معلومات عن وقوع خسائر جراء القصف حتى الآن".

 

المصدر: "تاس" 

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