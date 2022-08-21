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القوات الأوكرانية تحاول مجددا قصف محطة كهرومائية في مقاطعة خيرسون

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القوات الأوكرانية تحاول مجددا قصف محطة كهرومائية في مقاطعة خيرسون
Sputnik
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حاولت القوات الأوكرانية مجددا قصف مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، بما في ذلك محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف: "تم تفعيل (نظام) الدفاع الجوي، حوالي 15 (انفجارا)، على الأرجح. لكنها صدت في السماء. فوق نهر دنيبر، وراء نهر دنيبر. كان نظام (الدفاع الجوي) يعمل بقوة كبيرة".

وقالت الدائرة الصحفية لهيئة الطيران المدني في منطقة كاخوفكا لوكالة "تاس" إنه لم يتم تسجيل أي أضرار.

وتخضع مقاطعة خيرسون لسيطرة القوات الروسية منذ منتصف مارس. وفي نهاية أبريل، تم تشكيل هيئة الطيران المدني في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تحاول أوكرانيا عرقلة عودة الحياة السلمية، بما في ذلك قصف المواقع المدنية في المناطق السكنية.

المصدر: تاس

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