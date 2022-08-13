مسؤول: استهداف القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفكا قد يؤدي لكارثة نووية

قال أرسيني زيلينسكي، نائب مدير محطة كاخوفكا، إن قصف أوكرانيا لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية قد يؤدي إلى كارثة نووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأضاف المسؤول، أنه وبسبب الضربات المستمرة، فإن المنشأة تعمل في وضع الطوارئ، من بين ستة مولدات توربينية، ثلاثة فقط تعمل.

وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، لدينا ثلاث وحدات كهرومائية في الخدمة، قبل أن تصل إلى الطرف الشمالي، كان هناك أربع وحدات كهرومائية. نحن نعمل في وضع خطير للغاية. بالطبع، الأعمال العدائية بالقرب من المحطة غير مقبولة، هذه منشأة استراتيجية.. إن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث كارثة نووية".

وأوضح أنه تم إيقاف تشغيل الوحدة الهيدروليكية الرابعة لأسباب تتعلق بالسلامة وبسبب خطر تسرب النفط من المخزن.

ولفت المسؤول في نفس الوقت إلى أن المحطة لم تتعرض لأضرار جسيمة. منوها بأنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن محطة كاخوفكا هي جزء من نظام الطاقة الموحد لأوكرانيا.

وأكد: "بالطبع، استقرار نظام الطاقة، خاصة في المنطقة الجنوبية، يعتمد الآن بشكل مباشر على قدراتنا".

المصدر: نوفوستي