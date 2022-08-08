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وزارة الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب عملا إرهابيا نوويا

وزارة الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب عملا إرهابيا نوويا

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وزارة الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب عملا إرهابيا نوويا
Globallookpress Raul Moreno/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قد ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

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جاء ذلك في بيان للوزارة، حيث تابع البيان أنه "في حوالي الساعة 12:40، قامت الوحدات الأوكرانية من لواء المدفعية رقم 44، من منطقة قرية (مارغانيتس)، على الضفة المقابلة لبحيرة (كاخوفكا)، بقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

ونتيجة للقصف الأوكراني، وفقا للبيان، تضرر خط كاخوفسكايا للجهد العالي، الذي كان يوفر الكهرباء لمنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وحدث ارتفاع في التيار الكهربائي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما تسبب في دخان بمجموعة المفاتيح الكهربائية المفتوحة للمحطة، بما أن نظام الحماية كان يعمل، فقد أدى ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة.

وتابع البيان: "نجحت فرقة الإطفاء التي وصلت فورا في القضاء على الدخان، ولمنع تعطيل الكادر الفني لتشغيل محطة الطاقة النووية، تم تخفيض طاقة الوحدتين الخامسة والسادسة إلى 500 ميغاواط".

المصدر: نوفوستي

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