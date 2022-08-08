الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن الاستفتاء في المناطق المحررة

علق الكرملين على كلمات رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بشأن إجراء استفتاء في المناطق المحررة، وأكد بأنه ليست روسيا من يريد إجراؤه، وإنما سكان تلك المناطق، وعلى زيلينسكي مناشدتهم.

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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حيث أضاف أن حقيقة الأمر هو أن سكان هذه المناطق هم من لديهم هذه الخطط، وتابع: "لسنا نحن الذين نجري الاستفتاء، وإنما هنا، على ما يبدو، من الضروري أن يفهم لمن يوجه زيلينسكي بياناته، لمواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة، أم لمواطني روسيا". وقال: "إذا كان الأمر يتعلق بمواطني روسيا وقيادتها، فنحن العنوان الخطأ، عليك أن تلجأ إلى مواطنيك، وتسأل لماذا يوجد كثيرون منهم لا يريدون العيش في بلادهم".

جاء ذلك ردا على وصف زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على تلغرام يوم أمس الأحد، 8 أغسطس الجاري، إجراء الاستفتاء بأنه "شرط روسي" سيدفع إلى رفض التفاوض مع روسيا، حيث أعلن أن كييف سترفض التفاوض مع موسكو، في حالة إجراء استفتاءات في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي: "إذا اتخذت السلطات الروسية طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنها بذلك ستغلق أي فرص أمامها للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما".

المصدر: نوفوستي