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واشنطن ترفض التوصيات بنزع السلاح من محيط مفاعل زابوروجيه النووي

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واشنطن ترفض التوصيات بنزع السلاح من محيط مفاعل زابوروجيه النووي
Gettyimages.ru
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رفضت الخارجية الأمريكية توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعوة كييف لسحب قواتها من محيط مفاعل زابوروجيه النووي.

وصرح فيدانتا باتيل النائب الأول لرئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الأمريكية بأن بلاده ترفض التوصيات بسحب القوات الأوكرانية من المناطق المحيطة بمفاعل زابوروجيه النووي وتحويلها إلى مناطق منزوعة السلاح، معلقا بأن هذه المناطق تقع ضمن الأراضي الأوكرانية وأن من يتوجب عليه الانسحاب منها هو القوات الروسية التي تتواجد فيها بشكل غير قانوني.

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وأعرب عن قلقه الشديد إزاء ما تضمنه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأضرار الناجمة عن النشاطات العسكرية الروسية في المناطق المحيطة بالمفاعل، وطالب هذه القوات بالانسحاب الفوري منها.

المصدر: تاس

 

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