وسائل إعلام: العثور على صحفي أمريكي مقتولا بطعنات قرب منزله

قالت صحيفة "Las Vegas Review-Journal" إنه تم العثور على الصحفي الاستقصائي الأمريكي جيف جيرمان لديها، مقتولًا بالقرب من منزله في لاس فيغاس (نيفادا)

وعثر على جيرمان، الذي وصفته الصحيفة بأنه "أحد أكثر الصحفيين نجاحا وموثوقية في ولاية نيفادا"، ميتا صباح السبت متأثرا بجروح طعنات في جسده.

Jeff German, a Las Vegas investigative reporter, was stabbed to death outside his home and police are looking for a suspect, authorities said.https://t.co/FXsowYhS0r — Chicago Tribune (@chicagotribune) September 5, 2022

ولفتت الصحيفة إلى أن تقارير الصحفي جيرمان تناولت مواضيع مختلفة، من الجريمة المنظمة وإساءة استخدام السلطة إلى الفضائح السياسية وإطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس في أكتوبر 2017.

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة لاس فيغاس تحقق في جريمة القتل وتعتقد أن جيرمان دخل في مناوشة في وقت متأخر من صباح الجمعة، أصيب بعدها.

وانضم اجيرمان إلى صحيفة "Las Vegas Review-Journal" في عام 2010، بعد أن عمل سابقا في "Las Vegas Sun". وكان الصحفي يبلغ من العمر 69 عاما.

A reporter in Las Vegas, ⁦@JGermanRJ⁩, who for decades broke big stories about everything from organized crime to government malfeasance, stabbed to death outside his home. #journalism#Nevadahttps://t.co/rDUvXaHFS6 — Steve Herman (@W7VOA) September 4, 2022

المصدر: نوفوستي