تعرض طاقم تصوير قناة RT لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في منطقة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه.

ووفق ما ذكره مراسل القناة أليكسي ريبين، أطلقت القوات الأوكرانية النار بقاذفات القنابل عندما صور الصحفيون أعمالا قتالية لكتيبة القوزاق "تافريدا"، ولم يصب أحد جراء القصف.

وفي وقت سابق، شنت القوات الأوكرانية هجوما على منطقة سنيغيريوفكا بمقاطعة نيكولاييف، ما أدى إلى مقتل صبي يبلغ من العمر خمس سنوات ووالده.

المصدر: RT