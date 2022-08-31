هزة أرضية ثالثة تضرب جزيرة ساموس اليونانية

سجلت ثلاث هزات ارضية متتالية اليوم الأربعاء في جزيرة ساموس اليونانية، حسبما أعلن معهد رصد الزلازل في البلاد، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وحسب المرصد الوطني لأثينا، وقعت هزة بقوة 4,7 درجات عند الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش، تبعتها هزة أخرى بقوة 5,2 درجات عند الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، ثم هزة ثالثة بقوة 4,5 درجات عند الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش.

وقال جورجيوس ستانتزوس عمدة الجزء الشرقي من الجزيرة إن "الهزات كانت قوية، لكن السكان والزوار هادئون.. ليست لدينا أي معلومات عن إصابات أو أضرار".

ووقعت الهزات الثلاث في البحر جنوب الجزيرة، على عمق أقل من 14 كيلومترا (8,7 اميال)، وفقاً للمرصد.

تتعرض اليونان للزلازل بشكل منتظم، كونها تقع على عدد من خطوط الصدع الجيولوجي.

قضى شخصان في ساموس في أكتوبر 2020 بعد زلزال بقوة سبع درجات في بحر إيجه، أودى أيضا ب114 شخصاً في مدينة إزمير الساحلية التركية.

المصدر: "أ ف ب"