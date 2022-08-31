حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية يحث على عدم التخلي عن مدينة كييف للمتطرفين

دعا حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، إلى عدم التخلي عن كييف للقوميين المتطرفين أو للبريطانيين أو الأمريكيين.

جاء ذلك خلال حديثه لماراثون المعرفة التعليمي الفدرالي الرابع لجمعية المعرفة الروسية، الذي انطلق اليوم في عدد من المدن الروسية، حيث أطلق باشنيك في وقت مبكر اليوم فعاليات الماراثون من موقع لوغانسك، لتمتد الفعاليات من اليوم الأربعاء، 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر في بعض المدن الروسية وكذلك في خمسة مواقع بالتنسيق عبر الإنترنت.

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وقال باشنيك في حديثه: "أنا متأكد من أننا سوف نحرر كل هذه التشكيلات القومية المتطرفة في المستقبل القريب، لكني لا أفهم السبب في تخلينا عن كييف، مدينتنا كييف التي لا يجب أن نتخلى عنها لبعض القوميين المتطرفين أو للبريطانيين أو للأمريكيين. فما علاقة هؤلاء بتاريخنا، وما علاقتهم بكييف؟ هذا هو تاريخنا، وتلك أرضنا، ولا علاقة لهم، بكل تأكيد، بذلك".

وقد افتتح اليوم الأربعاء، 31 أغسطس، برنامج ماراثون المعرفة، والذي ينطلق في عدد من المدن هي موسكو ويحمل برنامج الماراثون هناك عنوان "المعرفة قوة"، بطرسبورغ ويحمل البرنامج عنوان "المعرفة. صنع في روسيا"، ونيجني نوفغورود "المعرفة وعلم البيئة"، وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي ويحمل البرنامج عنوان "المعرفة. نحن معا"، وذلك إلى جانب مدن أخرى عبر الإنترنت.

وسيلقي في إطار هذا البرنامج أكثر من 200 من المشاهير محاضرات أمام الجمهور، بما في ذلك رجال الدولة ورجال الأعمال والعلماء وعاملون بالحقل الثقافي. ومن بين المتحدثين إلى جانب بيسكوف، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير العلوم والتعليم العالي، فاليري فالكوف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ووزيرة الثقافة، أولغا ليوبيموفا، ووزير التعليم، سيرغي كرافتسوف، ووزير المالية، أنطون سيلوانوف.

المصدر: نوفوستي