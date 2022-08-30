بوريل: بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي تطالب بإلغاء العقوبات ضد روسيا

كشف مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن مطالبة "بعض الأصوات" في الاتحاد بإلغاء العقوبات ضد روسيا، مؤكدا ضرورة استمرار هذه العقوبات.

وقال بوريل في اجتماعات غير رسمية لوزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في براغ: "لقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على روسيا. بالطبع، سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد هذه العقوبات وفعاليتها.. كانت بعض الأصوات تؤيد إلغاء العقوبات، لكنني لا أعتقد أن الوزراء بشكل عام في حالة مزاجية لفعل ذلك، العقوبات ستبقى مستمرة".

المصدر: نوفوستي