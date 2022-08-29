"بلومبرغ": السلطات البريطانية متهمة بالتكتم على مشكلة خطيرة

نقلت "بلومبرغ" عن ديفيد كوكس، المدير التنفيذي لشركة لندن لاستشارات الطاقة، أن السلطات البريطانية تتكتم على احتمال انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء المقبل.

إقرأ المزيد

وتستشهد الوكالة بقول هذا الخبير: "قد ينفد لدينا (في بريطانيا) الغاز إلى الحد الذي ستفقد فيه البلاد الكهرباء. ليس لدينا ما يكفي من الغاز الذي يُحرق لتوليد الكهرباء، وهذه مشكلة خطيرة تتكتم عليها الحكومة حاليا".

علاوة على ذلك، لفت كوس إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من المساعدة بسبب مشاكله الخاصة في نفس المجال، وهو لا يرى مخرجا آخر من الوضع، غير المساعدات الحكومية لشركات الطاقة للحد من سعر التعريفة للكهرباء، أو المساعدة الموجهة إلى المحتاجين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون قد حذر في وقت سابق من أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على المواطنين البريطانيين، وأن فواتير الكهرباء ستكون مذهلة، فيما فسر الوضع الحالي في نفس الوقت بأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا "أرعبت أسواق الطاقة".

يشار إلى أن المملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات المضادة لروسيا التي فرضتها لندن على موسكو بعد إطلاق العملية الخاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، حيث وجهت الإجراءات التقييدية التي اتخذتها بريطانيا ضربة لاقتصادها، متسببة في التضخم، حيث ارتفعت بوجه خاص أسعار المواد الغذائية والوقود.

المصدر: نوفوستي