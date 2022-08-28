سيناتور روسي يرد على تحميل جونسون روسيا مسؤولية ارتفاع فواتير الكهرباء في بريطانيا

علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، حول مسؤولية روسيا عن الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء في بريطانيا.

وكتب بيشكوف على قناته في "تيليغرام": "ما هذا الهراء؟.. هل فرض الرئيس فلاديمير بوتين عقوبات طالت قطاع الطاقة؟ هل سعى بعناد إلى إلغاء "السيل الشمالي 2؟".

وأكد بيشكوف أن جونسون بتصريحاته هذه يحاول تبرير قراراته السيئة المتخذة بالاشتراك مع أعضاء آخرين في مجموعة السبع الكبرى، مضيفا: "هذا هيجان وجنون".

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وفي وقت سابق كتب جونسون في مقالة لصحيفة "ديلي ميل": "ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة، وربما صعبة للغاية. ستكون فواتير الطاقة الكهربائية مذهلة للسكان. وبالفعل باتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جدا بالنسبة للكثيرين منا".

المصدر: RT