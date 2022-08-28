القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 53 مرة خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني قصف خلال الـ24 ساعة الماضية أراضي الجمهورية 53 مرة من مختلف صنوف الأسلحة.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية خلال قصفها بـ 302 قطعة ذخيرة.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 53 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي استخدمت خلال ذلك 302 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات".

ونوه البيان، بأن القصف الأوكراني تسبب بالضرر لـ14 مبنى سكنيا في منطقتي كيروفسكي ولينينسكي في مدينة دونيتسك، وفي منطقتي تشرفونوجفارديسكي وكيروفسكي في بلدة ماكيفكا، فضلا عن تسعة مرافق للبنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي