دونيتسك تؤكد مقتل مرتزق أمريكي خلال القتال

أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، مقتل مواطن أمريكي أثناء القتال الدائر في الجمهورية.

وذكرت أن هذا المرتزق الأجنبي قدم قبل فترة للقتال إلى جانب أوكرانيا، وأنه تم إبلاغ الجهات الرسمية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان بذلك.

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ويشار إلى أن مجلة "نيوزويك" كانت قد تحدثت في وقت سابق، عن مقتل مواطن أمريكي أثناء الأعمال القتالية. ونوهت المجلة بأن الخارجية الأمريكية أكدت هذه المعلومات، لكنها لم تقدم أية التفاصيل.

وقالت موروزوفا: "يواصل مواطنو بعض الدول الغربية الوصول إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب ضد السكان المدنيين في دونباس. على سبيل المثال تمكنت قوات دونيتسك أثناء القتال في منطقة إيغوروفكا يوم 23 أغسطس، من تصفية أحد المرتزقة الأجانب، وعند فرارهم ترك العسكريون الأوكرانيون جثته مرمية في العراء".

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وفي حوزته تم العثور على وثائق باسم المواطن الأمريكي آلان جوشوا وهو من مواليد ممفيس عام 1998، و"تم إبلاع الجانب الأمريكي بذلك".

وأعربت موروزوفا، عن استعداد سلطات دونيتسك لتسليم الجثة لأقارب القتيل لكي يقوموا بدفنه.

المصدر: نوفوستي