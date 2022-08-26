مفرزة "النمر" الروسية تقضى على مرتزق أمريكي في أوكرانيا

أعلن عمدة مقاطعة برموري الروسية، أوليغ كوجيمياكو، أن متطوعين من المنطقة قضوا على مرتزق أمريكي في أوكرانيا يدعى جوشوا آلان جونز.

وأوضح العمدة أن تصفية المرتزق الأمريكي تمت من قبل متطوعين من مفرزة بريمورسكي "النمر"، مضيفا قوله: "وهذا في الاشتباك الأول، حرفيا مباشرة بعد الوصول إلى خط المواجهة!، ناشرا وثائق المرتزق الأمريكي.

وروى كوجيمياكو تفاصيل الاشتباك بقوله: "دخلت مجموعة من المرتزقة المدربين من دول مختلفة إلى مواقع متطوعينا. لم يجفل أي من أبناء منطقتنا. تم صد الهجوم وتم الدفاع عن المواقع".

المصدر: RT