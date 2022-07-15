وفاة المرتزق البريطاني بول يوري بمحبسه في جمهورية دونيتسك الشعبية

نتيجة لأمراضه المزمنة، توفي المرتزق البريطاني، بول يوري Paul Urey، في محبسه بجمهورية دونيتسك الشعبية، منذ 10 يوليو الجاري.

أعلنت عن ذلك محققة الشكاوى في جمهورية دونيتسك، داريا موروزوفا، اليوم الجمعة، 15 يوليو. وتابعت أنه قد تم إخطار السلطات البريطانية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية بأسر المرتزق البريطاني، بول يوري، دون أن يكون هناك أي رد فعل من جانبهم.

وقالت موروزوفا: "أود الإشارة إلى أنه قد تم إخطار المنظمات الدولية، وكذلك الممثلين الرسميين عن المملكة المتحدة، بما في ذلك وزارة الخارجية والسفارة البريطانية لدى روسيا وأعضاء البرلمان البريطاني، بحقيقة القبض على بول أوري. كذلك، وبناء على طلبه، تم نقل جميع المعلومات ذات الصلة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، إلا أنه لم يكن هناك أي رد فعل من بريطانيا".

المصدر: تاس