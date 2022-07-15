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اعتقال أحد السكان المحليين في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي

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اعتقال أحد السكان المحليين في ميليتوبول كان يعد لشن هجوم إرهابي
Globallookpress Stringer/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية لمنطقة زابوروجيه أن شرطة مدينة ميليتوبول اعتقلت رجلا كان يعد لشن هجوم إرهابي، حيث ضبطت بحوزته عبوة ناسفة و15 قطعة سلاح وذخيرة.

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وجاء في قناة تطبيق "تليغرام" التابعة لوزارة الداخلية أن موظفي فريق الانتشار السريع التابع للوزارة قد احتجز أحد سكان حي بريازوفسكي، وكان يعد لشن هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع، بالإضافة إلى ذلك فقد تم ضبط 15 قطعة سلاح وذخيرة في مكان إقامة المحتجز، حيث يتم الآن جرد المضبوطات.

كذلك فقد تم العثور في منزل المشتبه به على بندقيتين هجوميتين من طراز كلاشينكوف ومدفع رشاش كلاشينكوف خفيف ومسدس ماكاروف وقنبلتين يدويتين من طراز "RGD-5" بصمامات، وثلاث قنابل يدوية من طراز "F-1" مزودة بصمامات وعبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقد تم اعتقال المشتبه به، ونقل الأسلحة المضبوطة إلى مكتب الطب الشرعي والتحقيق جار.

المصدر: نوفوستي

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