ضبطت القوات الخاصة للحرس الروسي "روس غفارديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية أدلة على فرار جماعي للمظليين الأوكرانيين وفقا لبيان نشرته الخدمة الصحفية التابعة للحرس.

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وجاء في البيان: "صادرت القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي وثائق تؤكد وقائع فرار جماعي للأفراد العسكريين، حيث غادر العشرات من الجنود والرقباء من سرايا المظليين من كتيبة المظليين الثانية للوحدة العسكرية رقم A1126، خط الدفاع الأمامي، في الفترة من أبريل إلى يونيو، دون إذن، استنادا لجميع أنواع الذرائع. وقد وردت في الوثائق الأسماء والألقاب والأسماء الأولى والمواقع العسكرية والرتب في عشرات التقارير الواردة من الكتيبة".

إضافة إلى ذلك يفر بعض المظليين الأوكرانيين مستغلين كل فرصة، بما في ذلك عدم العودة من العطلة لأسباب عائلية، علاوة على أن عمليات البحث التي تقوم بها السلطات العسكرية في محال الإقامة تنتهي دون جدوى، بينما يتوقف هؤلاء عن الرد على أي اتصالات".

المصدر: نوفوستي