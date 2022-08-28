عضو بالكونغرس الأمريكي: لا يجوز أن نقدم لأوكرانيا حتى دولارا واحدا

قال دان بيشوب، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إنه لا يجوز لواشنطن أن تقدم لأوكرانيا ولا حتى دولارا واحدا، ويجب التركيز على المشاكل الداخلية الأمريكية.

وأضاف عضو الكونغرس، في مقابلة مع صحيفة The American Conservative: "لا يجوز أن نرسل لأوكرانيا دولارا واحدا، فما بالك بثلاثة مليارات. لقد أنفقنا بالفعل أكثر بكثير مما يرغب أي من حلفائنا الأوروبيين في إنفاقه، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا توفير حتى جزء صغير من هذه الأموال لضمان أمن حدودنا".

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وشدد بيشوب، على أن ضخ الأموال المستمر إلى كييف، هو مثال ساطع على سياسة بايدن المتمثلة في أن "مصلحة أمريكا في المرتبة الأخيرة".

في يوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن، تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالي ثلاثة مليارات دولار.

وستسمح الحزمة الجديدة من المساعدات، لسلطات كييف بشراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".

المصدر: نوفوستي