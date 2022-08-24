نيبينزيا منتقدا الأمم المتحدة: سفينة حبوب واحدة فقط من أصل 34 وصلت من أوكرانيا إلى إفريقيا

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سفينة حبوب واحدة من أصل 34اتجهت من أوكرانيا إلى إفريقيا وهذا لا يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة لمكافحة الجوع في البلدان المحتاجة

وقال نيبينزيا إن مبادرة البحر الأسود التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة تعتبر نوعا ما "قصة نجاح"، خاصة فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا دون عوائق ولكن هناك أشياء مثيرة للقلق هنا أيضا، حيث أنه خلال أربعة أسابيع من عمليات التصدير، ومن أصل 34 سفينة حبوب، ذهبت سفينة واحدة فقط إلى إفريقيا.

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وأشار إلى أن هذا لا يتناسب مع الأهداف المعلنة في البداية لمكافحة الجوع في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الحبوب.

وأكد أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي قال فيها إن "تصدير الحبوب وانخفاض الأسعار في أسواق الغذاء العالمية لن يغيث البلدان المحتاجة التي لا تزال غير قادرة على شرائها" تثير العديد من التساؤلات.

المصدر: نوفوستي