فيديو يفضح وحشية 3 رجال شرطة أمريكيين ويتسبب في فصلهم

أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.

📹 | Again police violence in the #US: Three police officers beat up a man outside of a market in #Arkansas.pic.twitter.com/oNLXBHcyw3 — EHA News (@eha_news) August 22, 2022

وقال حاكم الولاية في بيان: "تم إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون في مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلا في موقف للسيارات"، مضيفا أن الأجهزة المختصة في الولاية فتحت تحقيقا في الحادث.

وقد وثق مقطع الفيديو كيف قام ثلاثة رجال شرطة بالضغط على رجل أرضا وضربه بقبضات اليد والركبتين، وكذلك ضرب رأس الرجل المعتقل بالإسفلت.

يشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من متجر صغير يوم الأحد الماضي.

المصدر: نوفوستي