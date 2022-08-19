قوات لوغانسك تقضي على 45 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني فقد خلال الـ24 ساعة الماضية 45 من عناصره خلال القتال مع القوات الشعبية.

وجاء في بيان: "في اليوم الماضي، خلال العمليات الهجومية النشطة لقوات لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات العسكرية.. فقد تمت تصفية ما يصل إلى 45 جنديا، وخمس ناقلات جند مدرعة، وحاملتي مدفعية، و3 وحدات من المركبات الخاصة".

وأمس الخميس فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 50 جنديا وسبع ناقلات جند مدرعة خلال القتال مع قوات لوغانسك.

المصدر: نوفوستي