مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

قال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين.

وأشار المركز في بيانه اليوم، إلى أن هذا القصف تسبب كذلك بإصابة 12 شخصا بجروح.

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وأضاف البيان: "وصل عدد الجرحى من المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في 16 أغسطس 2022 إلى 14 شخصا، وتسبب هذا القصف بمقتل اثنين من المدنيين".

المصدر: نوفوستي