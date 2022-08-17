 
مباشر

مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم

مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tml3

قال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين.

وأشار المركز في بيانه اليوم، إلى أن هذا القصف تسبب كذلك بإصابة 12 شخصا بجروح.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تكشف دليلا جديدا على انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب
الدفاع الروسية تكشف دليلا جديدا على انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب

وأضاف البيان: "وصل عدد الجرحى من المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في 16 أغسطس 2022 إلى 14 شخصا، وتسبب هذا القصف بمقتل اثنين من المدنيين".

المصدر: نوفوستي  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا