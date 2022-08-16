الدفاع الروسية تكشف دليلا جديدا على انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب

اكتشفت القوات الروسية بعد انسحاب المتطرفين الأوكرانيين من مواقعهم بمنطقة أرتيوموفسك في دونيتسك، حقائق تثبت تورط نظام كييف ورعاته الغربيين في انتهاك مباشر لمتطلبات اتفاقية جنيف.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي قال في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن أفراد الجيش الروسي اكتشفوا في 14 أغسطس في المواقع التي هجرتها وحدات اللواء الآلي الأوكراني رقم 72 جنوب مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أكثر من 50 لغما مضادا للدبابات من طراز EMP F2 فرنسي الصنع.

ولفت كوناشينكوف إلى أن هذه الألغام، بعد وضعها في موضع قتالي، لا يمكن إزالتها أو تحييدها، مشددا على أن استخدام هذه الألغام يعد انتهاكا صارخا لمتطلبات البروتوكول الثاني "بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والأشراك الخداعية والأجهزة الأخرى"، وهو جزء من اتفاقية جنيف لحظر أو تقييد استخدام الأسلحة العشوائية، والتي تم تبنيها في نيويورك في 10 أكتوبر 1980.

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وبشأن حصيلة اليوم الماضي للعملية العسكرية في أوكرانيا، قال كوناشينكوف إن ضربات جوية ومدفعية أدت إلى مقتل أكثر من 20 من القوميين المتطرفين وإصابة ما يصل إلى 30 آخرين في منطقة خيرسون، إضافة إلى تصفية أكثر من 50 عنصرا وتدمير 6 قطع من المعدات العسكرية في دونيتسك.

وأشار إلى أن الجيش الروسي قصف خلال يوم سبعة مراكز قيادة وكذلك مواقع للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في 182 منطقة.

وذكر أيضا أنه تم تدمير محطة رادار في منطقة نيكولايف، ومستودع للذخيرة في دونيتسك ومستودع للوقود في منطقة خاركوف.

وفي إطار محاربة البطاريات تمت إصابة فصيليتين من راجمات الصواريخ "غراد" إضافة إلى قمع ثلاث فصائل من مدافع "غياسينت-بي" وخمس فصائل من مدافع هاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين، كما اعترضت ثلاث قذائف صواريخ في الهواء.

ويبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 267 طائرة أوكرنية، و148 مروحية، و743 1 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4328 دبابة ومدرعة أخرى، و799 راجمة صواريخ، و3307 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4902 من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية