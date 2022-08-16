القصف الأوكراني يسفر عن مقتل 9 أشخاص بجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيانها اليوم، إن عدد الضحايا المدنيين بسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية، ارتفع إلى تسعة أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

في وقت سابق، وردت أنباء عن سقوط سبعة قتلى وستة جرحى خلال اليوم الماضي في مختلف أرجاء الجمهورية بسبب القصف الأوكراني.

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وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 15 أغسطس (يتزامن الوقت مع توقيت موسكو) إلى الساعة 8:00 صباحا يوم 16 أغسطس، تسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك، بمقتل تسعة مدنيين وجرح ستة آخرين، كما أصيب أحد المواطنين بجروح نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد من طراز ليبستوك".

المصدر: نوفوستي