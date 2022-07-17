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مقتل شخصين في دونيتسك اليوم الماضي بقصف أوكراني

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مقتل شخصين في دونيتسك اليوم الماضي بقصف أوكراني
Globallookpress
صورة أرشيفية
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح.

وأضافت القيادة في بيانها: "خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالذات في الفترة من الساعة 08.00 في يوم 16 يوليو إلى 08.00 يوم 17 يوليو، قتل اثنان من المدنيين وأصيب آخر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

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7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

ويوم أمس قالت قيادة قوات دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية بالمدفعية والصواريخ، في اليوم السابق، أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي

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