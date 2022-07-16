7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية في اليوم الماضي، أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح.

وخلال قصف القوات الأوكرانية لحي بيتروفسكي في مدينة دونيتسك صباح اليوم، لقي 3 مدنيين مصرعهم.

ووفقا لبيان القيادة، استهدفت القوات الأوكرانية المنطقة المذكورة، بـ6 قذائف مدفعية من عيار 155 مم صباحا، ونجم عن ذلك مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ويشار إلى أن الجيش الأوكراني، حصل على مدافع عيار 155 مم من بعض دول الناتو.

وقامت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتسليم عشرات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى من طراز M777 إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف المدن والبلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي