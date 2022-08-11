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بوشيلين يتحدث عن موعد الاستفتاء حول انضمام دونيتسك إلى روسيا

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بوشيلين يتحدث عن موعد الاستفتاء حول انضمام دونيتسك إلى روسيا
Sputnik
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قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه سيتم تحديد موعد الاستفتاء على انضمام هذه الجمهورية إلى روسيا، بعد التحرير الكامل لأراضيها من القوات الأوكرانية.

وأضاف بوشيلين، في حديث للصحفيين: "أما بالنسبة لجهودنا الرئيسية، فهي تهدف الآن إلى التحرير الكامل لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وبمجرد تحرير جمهوريتنا ضمن حدودها الدستورية، سنعرف جميعا موعد الاستفتاء بسرعة كبيرة".

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وأشار بوشيلين إلى أن جمهورية دونيتسك الشعبية، تمتلك الخبرة في مجال إجراء الاستفتاءات، وتم فيها تنفيذ انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان.

المصدر: نوفوستي

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