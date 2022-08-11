بوشيلين يتحدث عن موعد الاستفتاء حول انضمام دونيتسك إلى روسيا

قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه سيتم تحديد موعد الاستفتاء على انضمام هذه الجمهورية إلى روسيا، بعد التحرير الكامل لأراضيها من القوات الأوكرانية.

وأضاف بوشيلين، في حديث للصحفيين: "أما بالنسبة لجهودنا الرئيسية، فهي تهدف الآن إلى التحرير الكامل لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وبمجرد تحرير جمهوريتنا ضمن حدودها الدستورية، سنعرف جميعا موعد الاستفتاء بسرعة كبيرة".

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وأشار بوشيلين إلى أن جمهورية دونيتسك الشعبية، تمتلك الخبرة في مجال إجراء الاستفتاءات، وتم فيها تنفيذ انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان.

المصدر: نوفوستي