تايوان تعلن رصد10 سفن و36 طائرة صينية بينها 17 حلقت في الخط المتوسط للمضيق

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 10 سفن و36 طائرة حربية صينية في محيط تايوان، وقالت إن 17 طائرة حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.

وأوضحت الوزارة عبر "تويتر" أنه وبينما أعلن الجيش الصيني الانتهاء من المناورات العسكرية، فقد رصدت ذلك العدد من السفن والطائرات حول الجزيرة، وأشارت إلى أنها تتبعت تلك الأنشطة عبر سفنها وأنظمة الصواريخ لديها.

10 PLAN vessels and 36 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 10, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/euk5aW1Efb — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 10, 2022

وقالت الوزارة إن 17 من الطائرات المكتشفة، حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.

وكان مقررا أن تختتم الصين أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، وجاءت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

المصدر: RT