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الأمم المتحدة تعليقا على تقرير "العفو الدولية" حول انتهاك كييف قوانين الحرب: ندعو لحماية المدنيين

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الأمم المتحدة تعليقا على تقرير
AFP
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علّق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على تقرير منظمة "العفو الدولية" الذي يوثق انتهاكات كييف لقوانين الحرب، داعيا إلى حماية المدنيين.

وقال دوجاريك في تصريح لوكالة "تاس" الروسية ردا على سؤال حول التقرير الذي يشير إلى انتهاك كييف لقوانين الحرب من خلال وضع معدات عسكرية وأسلحة في المدارس والمستشفيات: "طوال هذه (الأوضاع) كانت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) واضحة، لقد كنا دائما ندعو إلى حماية المدنيين وسنواصل هذه الدعوات".

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المصدر: "تاس" 

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