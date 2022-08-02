وسائل إعلام: توربين "السيل الشمالي-1" لا يزال في ألمانيا

أفادت قناة "إن-تي في" بأن توربين خط أنابيب غاز "السيل الشمالي-1" لا يزال في ألمانيا، ويعتزم المستشار أولاف شولتس فحصه شخصيا.

وسيزور شولتس مصنع "سيمنس" للطاقة في مدينة، مولهايم أن در روردير، يوم الأربعاء، حيث التوربين.

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وأكدت الشركة الزيارة المقررة للمستشار الألماني حيث سيفحص شولتس التوربينات مع كريستيان بروش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" للطاقة.

وقالت الشركة إن التوربين، الذي تم إصلاحه في كندا جاهز لشحنه إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي