بيسكوف: الغرب اختلق صعوبات لتعقيد موضوع التوربينات لخط "السيل الشمالي"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الغرب بعقوباته على روسيا وضع عراقيل حول إصلاح وتوريد التوربينات لخط "السيل الشمالي".

وشدد بيسكوف، على أن الجانب الروسي لا يستطيع فعل الكثير في هذه الحالة.

وأضاف ممثل الكرملين: "لا توجد تعليقات إضافية. لقد تحدثت غازبروم عن حقيقة الوضع، وبينت الواقع الحقيقي للأمور. هناك أعطال تتطلب إصلاحات عاجلة، وهناك بعض صعوبات مصطنعة نتجت عن ما يسمى بالقيود غير القانونية والعقوبات. هذا الوضع يحتاج إلى حلول، وليس هناك الكثير يمكن للجانب الروسي القيام به ".

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انخفض الضخ عبر خط "السيل الشمالي" منذ منتصف يونيو، وهو يستخدم بنسبة 40 ٪ فقط من طاقته القصوى بسبب رفض شركة سيمنس إعادة توربيات الضخ بعد إصلاحها في مونتريال بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا.

ولاحقا تم تقليص كميات الضخ إلى 20% فقط.

المصدر: تاس