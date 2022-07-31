زاخاروفا: واشنطن تتبع مفهوم "من الردع إلى التدمير" تجاه روسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة في علاقتها مع روسيا، تتمسك بمفهوم "من الردع إلى التدمير".

وقالت زاخاروفا عبر قناة "روسية 1" التلفزيونية: "مفهوم الولايات المتحدة واضح... من الردع إلى التدمير. هم أنفسهم يتحدثون عن ذلك، هذا هو تاريخهم".

وجاءت تصريحات زاخاروفا على خلفية احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إذ تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق، قرارا يدعو وزارة الخارجية إلى تحديد مثل هذا الوضع فيما يتعلق بروسيا.

وتعليقا على النتائج المترتبة على القرار المحتمل، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى أن إدراج روسيا في هذه القائمة لن يغير كثيرا بالنسبة لها من الناحية العملية.

المصدر: نوفوستي