بلينكن: إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب لن يكون له تأثير فعلي

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن إدراج روسيا المحتمل على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" لن يكون له أي تأثير فعلي.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "التكاليف التي قد فرضناها نحن والدول الأخرى على روسيا تتجاوب مع العواقب التي من شأنها أن تكون في حال إدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبالتالي فإن التأثير الفعلي لخطواتنا هو نفسه".

وأضاف بلينكن أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس هذه المسألة لتحدد ما إذا كان إدراج روسيا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" سيتجاوب مع القوانين الأمريكية.

وأوضح أن المعايير التي سيكون قرار الخارجية مبنيا عليها، يحددها الكونغرس، مشيرا إلى أن الخارجية "تدرس الوقائع للتأكد من أنها تتماشي مع تلك المعايير المثبةتة في القانون".

يذكر أن واشنطن أعلنت عن إمكانية إدراج روسيا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه حتى في حال لم تقم الخارجية الأمريكية بهذه الخطوة، بإمكان الكونغرس أن يصدر قرارا خاصا به في هذا الشأن.

المصدر: تاس