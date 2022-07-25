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بيسكوف: ضرب أهداف في ميناء أوديسا مرتبط بالبنية التحتية العسكرية ولن يؤثر على عملية شحن الحبوب

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بيسكوف: ضرب أهداف في ميناء أوديسا مرتبط بالبنية التحتية العسكرية ولن يؤثر على عملية شحن الحبوب
Sputnik
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن استهداف مواقع في ميناء أوديسا مرتبط بالبنية التحتية العسكرية ولا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن "هذا (الضربة العسكرية) مرتبط حصريا بالبنية التحتية العسكرية، ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب".

وأضاف: "لذلك، يجب ألا يؤثر هذا على بدء عملية الشحن بأي شكل من الأشكال".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، في ميناء أوديسا، بضربة صاروخية عالية الدقة.

المصدر: انترفاكس

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