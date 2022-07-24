وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، بضربة صاروخية عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الأحد، إن صواريخ بحرية عالية الدقة بعيدة المدى دمرت سفينة حربية أوكرانية في حوض ميناء أوديسا، ومستودعا لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن التي سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع أنه تم إخراج مرافق منشأة اصلاح وتحديث السفن التابعة للقوات البحرية الأوكرانية عن العمل.

وأضافت الوزارة أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت القوات الروسية من استهداف طائرات القوات الجوية الأوكرانية المتمركزة في مطار كاناتوفو العسكري الواقع في مقاطعة كيروفوغراد، وذلك باستخدام أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية