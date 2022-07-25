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الجيش التركي يستلم أول دفعة من صواريخ "سونغور" المحمولة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش التركي يستلم أول دفعة من صواريخ
الأناضول
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أعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عن تسليم الجيش التركي أول دفعة من صواريخ "سونغور" أرض جو المحمولة على الكتف.

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وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أشار دمير إلى أن صواريخ سونغور مضادة للمقاتلات والطائرات بدون طيار والمروحيات.

وأشار إلى أن صواريخ سونغور بالنسبة لمعادلاتها من الأسلحة، ذات مدى أبعد، وتمتلك إمكانية الإقفال على الهدف من مدى أبعد من مدى الرؤية، ومقاومة للأهداف المضللة (البوالين الحرارية).

وأكد على أن تركيا ستقطع بذلك احتياجها للخارج في تأمين هذا النوع من الأسلحة.

المصدر: الأناضول

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